IFAB publicó nuevas reglas para la próxima temporada: Hubo cambio en sanción de las manos

La Asociación Internacional de Fútbol (IFAB – su sigla en inglés) anunció cambios relevantes en el documento de las reglas para la temporada 2020-2021, entre las que destacan modificaciones a las sanciones por manos.

Mediante un documento, se explicaron las novedades y se señaló que "no todos los contactos del balón con la mano o el brazo constituyen infracción".

En ese sentido, se indicó que "se considerará que un jugador ha conseguido que su cuerpo ocupe más espacio de manera antinatural cuando la posición de su mano o brazo no sea consecuencia del movimiento de su cuerpo en esa acción concreta o no se pueda justificar por dicho movimiento"

"Al colocar su mano o brazo en dicha posición, el jugador se arriesga a que el balón golpee esa parte de su cuerpo y esto suponga una infracción", se añadió.

Además, se eliminó la sanción de una mano involuntaria o accidental por un compañero de equipo antes de marcar una anotación o generar una ocasión de peligro.

En otros temas relevantes, también se señaló que para las posiciones de adelanto, se trazará la línea a partir de la parte de debajo de la axila del brazo.

