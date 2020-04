Increíble: Despidieron a un seleccionador que no alcanzó a debutar

El entrenador serbio Ivan Jovanovic, en una increíble situación ocurrida este lunes, fue cesado por seleccionador de Emiratos Arabes Unidos, quien no alcanzó a debutar al mando del equipo.

En un comunicado, la federación de fútbol de ese país anunció la rescisión del contrato del serbio, quien firmó en diciembre un contrato de seis meses, en reemplazo del holandés Bert van Marwijk.

"A Ivan Jovanovic y su personal les agradecemos sus esfuerzos y les deseamos todo el éxito", señaló la federación.

La razón del despido fue la postergación de las clasificatorias asiáticas rumbo a Qatar 2022, debido a la pandemia del coronavirus que afecta al mundo.

UAE FA Terminates The Contract of The National Team Coach Ivan Jovanovic .. pic.twitter.com/wuBkZZEi26