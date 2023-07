¡Insólito! Ambulancia entró a una cancha para asistir a un jugador y el chofer dejó las llaves adentro

Una insólita situación ocurrió durante un partido de juveniles en el fútbol paraguayo, con una ambulancia que interrumpió de forma increíble el juego por culpa de un inesperado error.

En el partido entre 6 de enero y Barrio Guaraní en el torneo juvenil de la Liga de San Lorenzo, una ambulancia ingresó a la cancha para asistir a un jugador. Sin embargo, el lesionado no pudo ser auxiliado, ya que las puertas del vehículo asistencial se cerraron y el chofer no se percató que dejó las llaves adentro.

El video de inmediato se viralizó en las redes sociales, ya que la ambulancia detuvo por varios minutos el juego.