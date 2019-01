¡Insólito! Árbitro inglés anuló un penal con el VAR cuando el pateador estaba en plena carrera

Una insólita situación se vivió durante este sábado en el fútbol inglés, ya que en pleno desarrollo del duelo en el que Burnley recibió a Barnsley por la Copa FA, el juez del encuentro, Simon Hooper, revirtió el cobro de un penal a favor de los locales, gracias a la colaboración del VAR. El problema es que la decisión la tomó cuando el pateador estaba en carrera para ejecutar la pena máxima.

El hecho se produjo cuando el compromiso estaba 0-0 en 19 minutos del primer tiempo, y la rectificación fue por un offside que no había advertido ni Hooper, ni sus asistentes, recibiendo fuertes reclamos por parte del equipo dueño de casa, por la tardanza en la que revisó el sistema tecnológico.

De igual manera, las imágenes muestran que más allá de la posición adelantada sancionada por el árbitro, la falta penal cobrada también fue dudosa, situación que en todo caso desestimó el VAR.

Finalmente, lo curioso de la historia es que Burnley terminó ganando el partido por 1-0, en los descuentos, mediante una anotación de lanzamiento penal.

Revisa la polémica del VAR en la Copa FA:

#VAR looks like an out of sync mess 😬 @adzng5

Burnley v Barnsley#FACup pic.twitter.com/AnCfzSa6bj