Josep Guardiola encabeza el listado de los mejores entrenadores del mundo, según Four Four Two

El medio especializado Four Four Two de Inglaterra realizó un ránking con los mejores directores técnicos de la actualidad, en base a los resultados de las últimas temporadas tanto en el plano local como internacional, una lista que encabeza el española Josep Guardiola.

El adiestrador de Manchester City aparece en el primer lugar por delante del ganador de la Liga de Campeones con Chelsea Thomas Tuchel y el alemán de Liverpoo Jurgen Klopp.

El primer sudamericano de la lista es Diego Simeone, séptimo, seguido por Mauricio Pochettino de PSG, décimo, y Marcelo Bielsa de Leeds United, en el puesto 18.

En cuanto a técnicos de selección, el alemán Hans-Dieter Flick aparece quinto, superando a italiano Roberto Mancini, sexto, y al inglés Gareth Southgate, noveno.

De selecciones sudamericanas aparece en el lugar 21 el argentino Lionel Scaloni y en el 35 el brasileño Tite.

Revisa acá el listado:

1. Pep Guardiola (Manchester City)

2. Thomas Tuchel (Chelsea)

3. Jurgen Klopp (Liverpool)

4. Antonio Conte (Tottenham Hotspur)

5. Hans-Dieter Flick (Alemania)

6. Roberto Mancini (Italia)

7. Diego Simeone (Atlético de Madrid)

8. Julian Nagelsmann (Bayern Munich)

9. Gareth Southgate (Inglaterra)

10. Mauricio Pochettino (PSG)

11. Kasper Hjulmand (Dinamarca)

12. Erik ten Hag (Ajax)

13. Unai Emery (Villarreal)

14. Gian Piero Gasperini (Atalanta)

15. Marco Rose (Borussia Dortmund)

16. David Moyes (West Ham)

16. Steven Gerrard (Aston Villa)

18. Marcelo Bielsa (Leeds)

19. Ralf Rangnick (Manchester United)

20. Julen Lopetegui (Sevilla)

21. Lionel Scaloni (Argentina)

22. Stefano Pioli (Milan)

23. Carlo Ancelotti (Real Madrid)

24. Brendan Rodgers (Leicester City)

25. Luis Enrique (España)

26. Didier Deschamps (Francia)

27. Simone Inzaghi (Inter)

28. Zinedine Zidane (sin club)

29. Maurizio Sarri (Lazio)

30. Mikel Arteta (Arsenal)

31. Massimiliano Allegri (Juventus)

32. Graham Potter (Brighton & Hove Albion)

33. Christian Streich (Friburgo)

34. Marcelo Gallardo (River)

35. Tite (Brasil)

36. Luciano Spalletti (Napoli)

37. Christophe Galtier (Niza)

38. Urs Fischer (Union Berlin)

39. Steve Clarke (Escocia)

40. Thomas Frank (Brentford)

41. Giovanni van Bronckhorst (Rangers)

42. Ivan Juric (Torino)

43. Patrick Vieira (Crystal Palace)

44. Bruno Lage (Wolverhampton)

45. Roberto De Zerbi (Sassuolo)

46. Marcelino (Athletic de Bilbao)

47. Rafa Benítez (Everton)

48. Sean Dyche (Burnley)

49. Djamel Belmadi (Argelia)

50. Xavi Hernández (Barcelona)