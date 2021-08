Joven futbolista afgano murió en avión estadounidense mientras intentaba huir de Kabul

El joven futbolista afgano Zaki Anvari, quien formó parte de selecciones juveniles de ese país, falleció en el tren de aterrizaje de un avión estadounidense mientras intentaba huir de Kabul tras el ascenso talibán.

Los restos del deportista fueron encontrados una vez que la nave llegó a tierra, según informó el periodista Babak Taghvaee, quien sigue de cerca los sucesos en el país de sudasiático.

"Es muy triste escuchar que uno de los jóvenes que trató de salir de Kabul agarrándose a la bahía del tren de aterrizaje de un avión de transporte C-17A de la Fuerza Aérea de Estados Unidos hace unos días era un jugador del equipo de fútbol juvenil nacional de Afganistán, Zaki Anvari", comentó.

"Se encontraron partes de su cuerpo en la bahía del tren de aterrizaje", agregó Taghvaee.

La noticia fue publicada por varios medios internacionales.

