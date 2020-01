Jugador inglés falleció tras ser encontrado con fractura de cráneo a la salida de un pub

El jugador inglés Jordan Sinnott, de 25 años, falleció en un hospital de Nottinghamshire trase ser encontrado fuera de un pub inconsciente y con el cráneo fracturado.

La policía detuvo a un hombre de 27 años por el hecho e inició una investigación por asesinato.

Sinott militaba en Matlock Town FC, elenco de la séptima división del país británico, elenco al que llegó desde Alfreton Town, de la sexta categoría.

Su actual club le dedicó un video en Twitter y escribieron: "Así es como te recordaremos, Jordan, anotando un gol brillante con una sonrisa en tu rostro y con todos los muchachos celebrando alrededor tuyo".

Mira la publicación de Matlock Town FC en Twitter:

This is how we will remember you Jordan, scoring a brilliant goal with that smile on your face and all the lads gathering around you to celebrate. #RestInPeaceJordanSinnott pic.twitter.com/vfwr5zIrYz