Jugador orinó en la cancha mientras su DT daba instrucciones en Irlanda del Norte

El jugador de fútbol gaélico Eoin Bradley causó una curiosa polémica en Irlanda del Norte luego que fue sorprendido orinando mientras su entrenador daba instrucciones en un partido entre Coleraine y Ballymena United por las semifinales de la Irish Cup.

El incidente fue captado por las cámaras de la BBC en la transmisión oficial, las que mostraron que el experimentado futbolista apartó sus pantalones para orinar directo sobre el césped de Windsor Park, en la antesala al tiempo extra.

El propio involucrado señaló en un tuiteo que le tendieron "una trampa" al dar a conocer el hecho.

Revísalo aquí:

Scores a quality free kick, misses a shocking penalty and gets his cock out on tv. Eoin Bradley's had some monday 😂😂😂 pic.twitter.com/HdCFMIERqO