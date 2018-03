Karim Benzema le respondió a Valbuena: "Guarda tu mano"

El delantero de Real Madrid salió al paso de los dichos del volante, quien señaló que no tendría reparos en saludarlo.

El delantero de Real Madrid Karim Benzema salió al paso de los dichos del también francés Mathieu Valbuena, con quien está entreverado en una polémica a raíz de un presunto chantaje sexual que se resuelve por estos días en la justicia.

El ex futbolista de Olympique de Marsella sostuvo en una entrevista que no le quitaría el saludo al ex Olympique Lyon si coincidieran en una cancha.

Por ello, el "merengue" publicó una captura de esta frase hecha por el compañero de Mauricio Isla en Fenerbahce y escribió, en sus historias de Instagram, "guarda tu mano".

Benzema se encuentra marginado de la selección francesa a causa de la situación con Valbuena.