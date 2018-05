La agenda de los amistosos internacionales para esta semana

Las mayoría de las ligas del orbe entran en receso, pero el fútbol no se acaba, por que se viene el Mundial y las selecciones clasificadas intentarán ponerse a punto para llegar en buenas condiciones a la cita planetaria; y en el caso de las que no pasaron (como nuestra Roja querida), jugarán para no perder el ritmo y encontrar variantes para el futuro.

Revisa los amistosos internacionales que se tomarán la agenda futbolística de la semana:

Lunes 28 de mayo

Corea del Sur vs. Honduras. 07:00 horas

Bosnia-Herzegovina vs. Montenegro. 12:00 horas

Nigeria vs. RD Congo. 12:00 horas

Turquía vs. Irán. 14:15 horas

Italia vs. Arabia Saudita. 14:45 horas

Portugal vs. Túnez. 14:45 horas

Francia vs. Irlanda. 15:00 horas

Estados Unidos vs. Bolivia. 18:30 horas

México vs. Gales. 21:00 horas

Martes 29 de mayo

Argentina vs. Haití. 19:00 horas

Perú vs. Escocia. 21:00 horas

Panamá vs. Irlanda del Norte. 22:00 horas

Miércoles 30 de mayo

Marruecos vs. Ucrania. 06:00 horas

Japón vs. Ghana. 06:25 horas

Estonia vs. Lituania. 12.00 horas

Austria vs. Rusia. 14:45 horas

Jueves 31 de mayo

Rumania vs. Chile. 10:00 horas

Luxemburgo vs. Senegal. 14:00 horas

Eslovaquia vs. Holanda. 14:45 horas

Viernes 1 de junio

Australia vs. República Checa. 07:00 horas

Corea del Sur vs. Bosnia-Herzegovina. 07:00 horas

India vs. China Taipei. 10:30 horas

Egipto vs. Colombia. 12:00 horas

Malta vs. Georgia. 12:00 horas

Túnez vs. Turquía. 12:00 horas

Francia vs. Italia. 15:00 horas

Argelia vs. Cabo Verde. 17:00 horas