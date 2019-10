La agenda de una nueva semana de amistosos internacionales

Comienza la recta final de una nueva fecha FIFA y las selecciones se siguen preparando para sus próximos desafíos con atractivos duelos amistosos, entre ellos el que medirá a la selección chilena ante Guinea en Alicante, España.

Revisa la agenda de los amistosos internacionales para esta semana:

Lunes 14 de octubre

República Checa vs. Irlanda del Norte, 14:00 horas.

Venezuela vs. Trinidad y Tobago, 19:00 horas.

Martes 15 de octubre

Guinea vs. Chile, 13:00 horas.

Argelia vs. Colombia, 16:00 horas.

Bolivia vs. Haití, 21:00 horas.

Perú vs. Uruguay, 22:30 horas.