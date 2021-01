La agenda televisiva de esta semana para el fútbol internacional

Esta semana se disputará fútbol al rededor del mundo con los torneos y ligas más importantes del orbe, encuentros que podrás seguir desde Chile gracias a la completa agenda que hemos elaborado en AlAireLibre.cl.

Revisa la agenda acá:

Lunes 11 de enero

Liga española

Elche vs. Getafe, 15:00 horas. (DirecTV Sports)

Huesca vs. Real Betis (Claudio Bravo y Manuel Pellegrini, 17:00 horas. (ESPN 2)

Liga italiana

Spezia vs. Sampdoria, 16:45 horas. (ESPN Play).

FA Cup

Stockport County vs. West Ham United, 17:00 horas. (ESPN Play)

Copa Diego Maradona

Estudiantes vs. Central Córdoba, 21:30 horas. (TyC Sports).

Martes 12 de enero

Liga mexicana

Pachuca vs. Juárez (Luis Pavez), 00:00 hras. (Claro Sports)

Liga inglesa

Sheffield United vs. Newcastle, 15:00 horas. (ESPN 2)

Burnley vs. Manchester United, 17:15 horas. (ESPN 2)

Wolves vs. Everton, 17:15 horas. (ESPN)

Liga española

Granada vs. Osasuna, 15:00 horas. (DirecTV Sports)

Atlético de Madrid vs. Sevilla, 17:30 horas. (DirecTV Sports)

Copa de Alemania

Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) vs. Eintracht Frankfurt, 16:45 horas. (DirecTV Sports).

Copa Italia

AC Milan vs. Torino, 16:45 horas. (DirecTV Sports).

Copa Sudamericana

Coquimbo Unido vs. Defensa y Justicia, 19:15 horas. (DirecTV Sports)

Copa Libertadores

Palmeiras vs. River Plate, 21:30 horas. (Fox Sports 1).

Miércoles 13 de enero

Copa Italia

Fiorentina (Erick Pulgar) vs. Inter de Milán (Alexis Sánchez y Arturo Vidal), 11:00 horas. (DirecTV Sports)

Napoli vs. Empoli, 13:45 horas. (DirecTV Sports).

Juventus vs. Genoa, 16:45 horas. (DirecTV Sports).

Liga inglesa

Manchester City vs. Brghton, 15:00 horas. (ESPN 2)

Aston Villa vs. Tottenham, 17:15 horas. (ESPN 3)

Copa de Alemania

Holstein Kiel vs. FC Bayern Munich, 16:45 horas. (DirecTV Sports)

Supercopa de España

Real Socierdad, vs. FC Barcelona, 17:00 horas. (DirecTV Sports)

Supercopa de Francia

Paris Saint-Germain vs. Olympique de Marsella, 17:00 horas. (ESPN 2)

Copa Libertadores

Santos vs. Boca Juniors, 19:15 horas. (Fox Sports 1)

Copa Sudamericana

Lanús vs. Vélez Sarsfield (Pablo Galdames), 21:30 horas. (DirecTV Sports)

Jueves 14 de enero

Copa Italia

Sassuolo vs. Spal, 13:30 horas. (DirecTV Sports).

Atalanta vs. Cagliari, 17:15 horas. (DirecTV Sports).

Liga inglesa

Arsenal vs. Crystal Palace, 17:00 horas. (ESPN 2)

Supercopa de España

Real Madrid vs. Athletic de Bilbao, 17:00 horas. (DirecTV Sports)

Copa Argentina

Colón vs. Cipolletti, 21:10 horas. (TyC Sports)

Viernes 15 de enero

Liga portuguesa

Sporting de Lisboa vs. Río Ave, 15:30 horas. (Gol TV)

FC Porto vs. Benfica, 18:00 horas. (Gol TV)

Liga italiana

Lazio vs. AS Roma, 16:45 horas. (ESPN 2)

Liga inglesa

Fulhan vs. Chelsea, 17:00 horas. (ESPN)

Liga francesa

Montpellier vs. AS Mónaco (Guillermo Maripán), 17:00 horas. (DirecTV Sports)