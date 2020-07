La agenda televisiva del fútbol internacional para esta semana

Esta semana continúan las ligas más importantes del mundo en su recta final, en España, por ejemplo, en sus fechas finales, torneos que seguirán con importante participación de los referentes del fútbol chileno.

¿Cuándo y cómo seguir los partidos más atractivos de las ligas europeas? Revisa los horarios y los canales que transmitirán los compromisos.

Lunes 13 de julio

Liga española

Alavés vs. Getafe, 13:30 horas. Directv Sports.

Villarreal vs. Real Sociedad, 13:30 horas. ESPN 2

Granada vs. Real Madrid, 16:00 horas. Directv Sports

Liga inglesa

Manchester United vs. Southampton, 15:00 horas. ESPN

Liga italiana

Inter de Milán (Alexis Sánchez), 15:45 horas. ESPN 2

Martes 14 de julio

Liga inglesa

Chelsea vs. Norwich, 15:15 horas. ESPN

Liga italiana

Atalanta vs. Brescia, 15:45 horas. ESPN 2

Miércoles 15 de julio

Liga inglesa

Manchester City vs. Bournemouth, 13:00 horas. ESPN 2

Burnley vs. Wolves, 13:00 horas. ESPN Play

Newcastle vs. Tottenham, 13:00 horas. ESPN Play

Arsenal vs. Liverpool, 15:15 horas. ESPN 2

Liga italiana

AC Milan vs. Parma, 13:30 horas. ESPN

Bologna (Gary Medel) vs. Napoli, 13:30 horas. ESPN Play y RAI Italia.

Sassuolo vs. Juventus, 15:45 horas. ESPN y RAI Italia

Jueves 16 de julio

Championship inglesa

Leeds United (Marcelo Bielsa) vs. Barnsley, 12:00 horas. ESPN 2

Liga inglesa

Everton vs. Aston Villa, 13:00 horas. ESPN Play

Leicester City vs. Sheffield United, 13:00 horas. ESPN Play

Southampton vs. Brighton, 15:15 horas. ESPN Play

Crystal Palace vs. Manchester United, 15:15 horas.

Liga italiana

Torino vs. Genoa, 13:30 horas. ESPN Play

SPAL vs. Inter de Milán (Alexis Sánchez), 15:45 horas. ESPN y RAI Italia.

Liga española

FC Barcelona (Arturo Vidal) vs. Osasuna, 15:00 horas. Directv Sports

Real Madrid vs. Villarreal, 15:00 horas. ESPN

Viernes 17 de julio

West Ham vs. Watford, 15:00 horas. ESPN 2