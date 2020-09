La agenda televisiva del fútbol internacional para esta semana

Nueva semana y te contamos los días, horarios y canales que transmiten los partidos internacionales más importantes de esta semana en el planeta fútbol.

Lunes 21 de septiembre

Premier League

Aston Villa vs. Sheffield United, 14:00 horas. (ESPN 3).

Wolverhampton vs. Manchester City, 16:15 horas (ESPN 2).

Serie A

AC Milan vs. Bologna (Gary Medel, suspendido), 15:45 horas. (ESPN).

Liga mexicana

León (Jean Meneses) vs. Pumas UNAM, 23:00 horas. (Marca Claro: Youtube y Claro Sports).

Martes 22 de septiembre

Copa de la Liga inglesa

Leyton Orient vs. Tottenham, 14:00 horas. (ESPN Play).

Luton Town vs. Manchester United, 16:15 horas. (ESPN Play).

Champions League, play-off

Maccabi Tel Aviv vs. Red Bull Salzburg, 16:00 horas. (ESPN Play).

Copa Libertadores

Tigre vs. Bolívar, 19:15 horas. (Fox Sports).

Barcelona SC vs. Flamengo (Mauricio Isla), 19:15 horas. (Fox Sports 1).

Estudiantes de Mérida vs. Nacional, 19:15 horas. (Fox Sports 2).

Liga de Quito vs. Sao Paulo, 21:30 horas. (Fox Sports 2).

Junior vs. Independiente del Valle, 21:30 horas. (Fox Sports).

Binacional vs. River Plate (Paulo Díaz), 21:30 horas. (Fox Sports 1).

Miércoles 23 de septiembre

Copa de la Liga inglesa

Chelsea vs. Barnsley, 15:45 horas. (ESPN Play)

Leicester City vs. Arsenal, 15:45 horas. (ESPN Play)

Fleetwood Town vs. Everton, 15:45 horas. (ESPN Play)

Champions League, play-off

Gent vs. Dinamo de Kiev, 16:00 horas. (ESPN).

Molde vs. Ferencvaros, 16:00 horas. (ESPN 3).

Copa Libertadores

Athletico Paranaense vs. Colo Colo, 19:15 horas. (Fox Sports 1).

Caracas vs. Libertad, 19:15 horas. (Fox Sports)

Defensa y Justicia vs. Olimpia, 19:15 horas. (Fox Sports 2)

América de Cali vs. Universidad Católica, 21:30 horas. (Fox Sports 1)

Internacional vs. Gremio, 21:30 horas. (Fox Sports)

Alianza Lima (Mario Salas y Patricio Rubio) vs. Racing (Marcelo Díaz, Eugenio Mena y Gabriel Arias), 21:30 horas (Por confirmar).

Guaraní vs. Palmeiras, 21:30 horas. (Fox Sports 2).

Jueves 24 de septiembre

Copa de la Liga inglesa

Manchester City vs. Bournemouth, 14:45 horas. (ESPN).

Lincoln City vs. Liverpool, 15:45 horas. (ESPN Play).

Supercopa de Europa

Bayern Munich vs. Sevilla, 16:00 horas. (Fox Sports y ESPN 2).

Copa Libertadores

Jorge Wilsterman vs. Peñarol, 19:00 horas. (Fox Sports 2).

Independiente de Medellín vs. Boca Juniors, 21:00 horas. (Fox Sports 1).

Delfín vs. Santos, 23:00 horas. (Por confirmar).

Liga mexicana

Pachuca (Víctor Dávila) vs. Toluca, 23:00 horas. (Marca Claro: Youtube y Claro Sports).

Viernes 25 de septiembre

Liga española

Eibar vs. Athletic de Bilbao, 16:00 horas. (Directv Sports).

Liga mexicana

Puebla vs. Querétaro, 21:00 horas. (Marca Claro: Youtube y Claro Sports).

Juárez (Bruno Romo) vs. Atlas (Lorenzo Reyes e Ignacio Jeraldino), 23:30 horas. (Marca Claro: Youtube y Claro Sports).