La agenda televisiva del fútbol internacional para este fin de semana

Este fin de semana se juega una nueva fecha en las principales ligas europeas, en la que habrán importantes partidos. Revisa dónde y qué horas ver los partidos.

Viernes 27 de noviembre

Bundesliga

VfL Wolfsburg vs. Werder Bremen, 16:30 horas. (Transmite OneFootball App).

Liga española

Real Valladolid vs. Levante, 17:00 horas. (Transmite: Directv Sports).

Premier League

Crystal Palace vs. Newcastle, 17:00 horas. (Transmite ESPN Play).

Liga mexicana

Pachuca (Víctor Dávila) vs. Pumas UNAM, 00:06 horas. (Transmite Marca Claro - YouTube y Claro Sports)

Sábado 28 de noviembre

Premier League

Brighton vs. Liverpool, 09:30 horas. (Transmite ESPN).

Manchester City vs. Burnley, 12:00 horas. (Transmite ESPN).

Everton vs. Leeds United, 14:30 horas. (Transmite ESPN 2)

West Bromwich vs. Sheffield United, 17:00 horas. (Transmite ESPN Play).

Liga española

Elche vs. Cádiz CF, 10:00 horas. (Transmite ESPN Play).

Valencia CF vs. Atlético Madrid, 12:15 horas. (Transmite ESPN 3).

Huesca vs. Sevilla FC, 14:30 horas. (Transmite Directv Sports).

Real Madrid vs. Alavés, 17:00 horas, (Transmite ESPN 2).

Serie A

Sassuolo vs. Inter de Milan (Alexis Sánchez y Arturo Vidal), 11:00 horas. (Transmite ESPN 2).

Benevento vs. Juventus, 14:00 horas. (Transmite ESPN).

Atalanta vs. Hellas Verona, 16:45 horas. (Transmite Rai Italia y ESPN Play).

Bundesliga

Augsburgo vs. Friburgo, 11:30 horas. (Transmite OneFootball App).

Borussia Dortmund vs. FC Colonia, 11:30 horas. (Transmite OneFootball App)

Stuttgart vs. FC Bayern Munich, 11:30 horas. (Transmite OneFootball App).

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt, 11:30 horas. (Transmite OneFootball App).

RB Leipzig vs. Arminia Bielefeld, 11:30 horas. (Transmite OneFootball App).

Borussia Monchengladbach vs. Schalke 04, 14:30 horas. (Transmite OneFootball App).

Domingo 29 de noviembre

FC Barcelona vs. Osasuna, 10:00 horas. (Transmite Directv Sports).

Getafe vs. Athletic Club, 12:15 horas. (Transmite ESPN Play).

Premier League

Southampton vs. Manchester United, 11:00 horas. (Transmite ESPN 2).

Chelsea vs. Tottenham, 13:30 horas. (Transmite ESPN 2)

Arsenal vs. Wolverhampton, 16:15 horas. (Transmite ESPN).

Serie A

Lazio vs. Udinese, 08:30 horas. (Transmite ESPN).

AC Milan vs. Fiorentina (Erick Pulgar), 11:00 horas. (Transmite Rai Italia y ESPN 3).

Bologna (Gary Medel) vs. Crotone, 11:00 horas. (Transmite ESPN Play).

Cagliari vs. Spezia Calcio, 14:00 horas. (Transmite ESPN Play)

Napoli vs. AS Roma, 16: 5 horas. (Transmite ESPN 2 y Rai Italia).

Bundesliga

Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) vs. Hertha Berlin, 11:30 horas. (Transmite OneFootball App).

Mainz 05 vs. Hoffenheim, 14:00 horas. (Transmite OneFootball App).

Lunes 30 de noviembre

Premier League

Leicester City vs. Fulham, 14:30 horas. (Transmite ESPN Play).

West Ham vs. Aston Villa, 17:00 horas. (Transmite ESPN 2).

Serie A

Torino vs. Sampdoria, 14:30 horas. (Transmite ESPN).

Genoa vs. Parma, 16:45 horas. (Transmite ESPN).

Liga española

Real Betis (Claudio Bravo y Manuel Pellegrini) vs. Eibar, 17:00 horas. (Transmite ESPN Play).