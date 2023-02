La curiosa confesión de Piqué sobre su relación con Clara Chía: Soy una marioneta

El exfutbolista Gerard Piqué comentó la relación con su actual pareja, Clara Chía, y reveló un curioso detalle que llamó la atención de quienes seguían el streaming de la "Kings League" a través de Twitch.

La situación ocurrió luego que el comunicador Ibai Llanos le preguntara por el look que tenía el otrora campeón del mundo.

"¿Ves revistas de moda para actualizarte o no? Por curiosidad, ¿ves lo que está de moda o no?", preguntó.

Ante esto, el exdefensa de FC Barcelona no tuvo problema en hacer público quién es la persona que se encarga de su ropa: "No, la verdad es que voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella, ¿sabes? Soy una marioneta", aseguró Piqué.