La exótica cabellera de jugador de Anguila se tomó las redes sociales

Este sábado la selección de República Dominicana enfrentó a la de Anguila como visitante por las Clasificatorias de la Concacaf al Mundial de Qatar 2022 y la nota curiosa la marcó el jugador del cuadro local Aedon Scipio.

La razón: el exótico peinado que exhibió el futbolista, con dreadlocks que llegan más abajo de sus caderas, en una imagen curiosa y poco vista en las canchas alrededor del mundo.

Por tal motivo, varios usuarios de redes sociales realizaron comentarios al respecto.

República Dominicana goleó 6-0 a Anguila.

Not sure if he wears it like this for religious beliefs or just because it’s awesome, but will be difficult to top Anguilla’s Aedon Scipio for best hair of the day. pic.twitter.com/Un9W6isECR