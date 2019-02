La FIFA expresó sus condolencias a la familia de Emiliano Sala

La FIFA expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos Emiliano Sala y David Ibbotson, futbolista argentino y piloto de la avioneta que cayó en el Canal de la Mancha el pasado 21 de enero, respectivamente.

"La FIFA y toda la comunidad del fútbol está profundamente triste por la muerte de Emiliano Sala", publicó en un comunicado el organismo que rige la actividad.

"La FIFA y su presidente Gianni Infantino quieren extender sus más sinceras condolencias a los amigos y familias. Nuestros pensamientos también están con la familia del piloto David Ibbotson", señala el escrito.

El jueves fue confirmado que el cuerpo hallado en el fondo del Canal de la Mancha, al interior de los restos de la avioneta, era del delantero que fue transferido de Nantes a Cardiff City y que falleció en el camino a Gales.

