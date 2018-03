La programación de los amistosos internacionales para esta semana

Esta semana se jugarán una serie de amistosos internacionales, donde las selecciones de todo el mundo aprovecharan la doble fecha FIFA para preparar el Mundial de Rusia o iniciar nuevos procesos futbolísticos.

En ese sentido, las cinco selecciones de Sudamérica clasificadas para la Copa del Mundo tendrán acción con equipos de Europa, siendo los compromisos de Argentina y Colombia los más atractivos.

Pero eso no es todo, porque los elencos de Europa también tendrán acción, siendo el compromiso de Alemania ante España y Holanda contra Inglaterra verdaderos clásicos mundiales.

Revisa el listado de los encuentros más atractivos a continuación.

Amistosos internacionales

Jueves 22

- RP China vs. Gales, 08:35 horas.

- Dinamarca vs. Panamá, 16:00 horas.

- Curazao vs. Bolivia, 21:00 horas.

Viernes 23

- Uruguay vs. República Checa, 08:35 horas.

- Bulgaria vs. Bosnia y Herzegovina, 12:00 horas.

- Rusia vs. Brasil, 13:00 horas.

- Turquía vs. República de Irlanda, 14:30 horas.

- Serbia vs. Marruecos, 15:30 horas.

- Países Bajos vs. Inglaterra, 15:45 horas.

- Francia vs. Colombia, 16:00 horas.

- Polonia vs. Nigeria, 16:45 horas.

- Italia vs. Argentina, 16:45 horas.

- Alemania vs. España, 16:45 horas.

- Portugal vs. Egipto, 16:45 horas.

- Perú vs. Croacia, 21:00 horas.

- Islandia vs. México, 23:00 horas.