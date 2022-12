Los partidos más destacados para el fin de semana navideño

Este fin de semana se celebra la Navidad, pero no es excusa para que los futboleros se aburran. Es por esto que, te presentamos la agenda para los días de celebración.

Revisa los partidos más destacados:

23 de diciembre

Amistosos

Sampdoria vs. Kaisar, 05:00 horas.

Udinese vs. Lecce, 11:30 horas.

Empoli vs. Sassuolo, 12:00 horas.

Real Betis (Manuel Pellegrini y Claudio Bravo) vs. Atalanta, 13:00 horas.

Superliga turca

Antalyaspor vs. Ankaragucu, 14:00 horas.

Liga escocesa

Ross Country vs. Rangers, 16:30 horas.

Liga portuguesa

Río Ave vs. Maritimo, 17:15 horas.

Copa MX

Club América (Diego Valdés) vs. Pumas UNAM, 22:00 horas.

Mazatlán vs. Santos Laguna, 00:00 horas.

24 de diciembre

Superliga turca

Hatayspor vs. Giresunspor, 07:30 horas.

Kasimpasa vs. Sivasspor, 10:00 horas.

Trabzonspor vs. Fenerbahce, 13:00 horas.

Liga escocesa

Celtic vs. St. Johnstone, 09:30 horas.

Domingo 25 de diciembre

Superliga turca

Gaziantep vs. Besiktas, 10:00 horas.

Konyaspor vs. Alanyaspor, 10:00 horas.

Galatasaray vs. Istanbulspor, 13:00 horas.