Luis Suárez se viralizó con un golazo de chilena en partido por el cumpleaños de su hijo

El delantero uruguayo Luis Suárez se hizo viral a raíz de una jugada que realizó durante un partido que organizó para el cumpleaños de uno de sus hijos, en una cancha amateur.

El futbolista de Gremio entró a compartir en el encuentro entre el menor y sus amigos, a quienes sorprendió con una gran maniobra que reveló la cuenta de X FBI Tricolor.

Revisa el golazo:

Simplesmente o Suárez fazendo um gol de bicicleta jogando com as crianças no aniversário do filho dele na HD Sports Complex.



Sensacional. 🇪🇪 pic.twitter.com/b6asyYdHw8