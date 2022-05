Matías Almeyda firmó como nuevo entrenador de AEK Atenas hasta 2024

El entrenador argentino Matías Almeyda, quien sonó para hacerse cargo de la selección chilena, firmó este viernes su contrato "hasta el verano de 2024" como nuevo técnico de AEK Atenas, según anunció el club griego, que tendrá la opción "de ampliarlo por un año más".

"Para mí, desde el primer entrenamiento, este equipo será el mejor del mundo. Vengo a trabajar. A que las cosas vayan bien. Por eso vengo con mi familia, así que mi actitud ante las dudas que existen es el tiempo. Si me va mal me van a alejar, si me va bien levantaremos títulos. Y vengo a eso", expresó en declaraciones en la página web oficial del club.

AEK Atenas será el primer desafío en Europa para el ex seleccionado argentino, quien antes dirigió a River Plate y Banfield de su país, Chivas de Guadalajara de México y San José Earthquakes Estados Unidos.