Mauro Icardi disparó contra Wanda Nara: "Es el hazmerreír del mundo entero"

El argentino Mauro Icardi, delantero de Galatasaray, alzó la voz en medio del turbulento distanciamiento que vive con su esposa, Wanda Nara, y aseguró que aún no están divorciados, aunque disparó con todo contra la también empresaria, asegurando que es el "hazmerreír en el mundo".

"No estoy loco, no estoy enfermo por poner un posteo con la madre de mis hijas, la mujer que todavía estamos casados, aún no estamos divorciados como anda diciendo", lanzó Icardi en un directo, contestando las preguntas de sus seguidores en Instagram.

"La conozco más que nadie, sé qué clase de persona es, qué clase de persona fue siempre. Siempre la defendí, pero estamos en un punto donde ya no tiene defensa, hoy en día es el hazmerreír del mundo entero, con sus comportamientos, actitudes", disparó.

Finalmente, reiteró que "no estoy preparado para seguir bancando esto, seguir defendiendo lo indefendible".

Icardi actualmente está en Estambul, mientras que Wanda está en Argentina, ya que forma parte de un panel en un programa televisivo.