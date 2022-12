Mauro Icardi expuso a Wanda Nara en redes sociales: Eres la tóxica número uno

El futbolista argentino Mauro Icardi y su ex pareja Wanda Nara volvieron a tener un episodio que acaparó gran atención, con el jugador de Galtasaray exponiendo a la modelo en redes sociales y tratándola hasta de "tóxica".

El pasado viernes la también empresaria hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en la que aclaró que se encontraba soltera, lo que generó la reacción del delantero ex Inter de Milán y Paris Saint-Germain, entre otros clubes.

"Muy ex pero me vuelves loco a videollamadas", escribió primero Icardi, para luego seguir con un "Eres la tóxica número 1 o no" en la discusión virtual, ante los comentarios que sus seguidores iban poniendo.

- Algunos de los comentarios que hizo Icardi a Wanda Nara: