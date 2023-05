Mauro Icardi y su matrimonio con Wanda Nara: Ya me aburrió

El futbolista argentino de Galatasaray Mauro Icardi se refirió al duro momento de su matrimonio con Wanda Nara, quien aseguró hace unos días que está separada del exInter de Milán.

Icardi señaló en redes sociales: "La única verdad es que me pidió los pasajes (para un viaje a Argentina), le dije que no, entonces 'está separada'. ¿Y van? ¿Cuántas? Ya me aburrió hasta a mí".

"No se coman el verso ni el invento de las infidelidades", siguió el trasandino, quien agregó: "No sufro, me cago de risa con tantos inventos. Y estoy casado hace 10 años".