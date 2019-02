Maxi López confesó que Wanda Nara quiso representarlo: Rechazarla fue una buena decisión

El ex Barcelona no quiso mezclar las relaciones familiares con el trabajo.

El delantero argentino Maxi López comentó que rechazó ser representado por su ex mujer, Wanda Nara, cuando todavía estaban juntos. El jugador confesó que viendo la complicada situación que tiene Mauro Icardi en Inter, terminó siendo una buena decisión.

"En su momento me planteó ser mi representante. En su momento, cuando yo cambio de representante, que estaba en Italia con una empresa argentina, me lo planteó; pero no hubo quórum", aseguró el goleador en diálogo con el programa radial argentino Estamos motivados.

El actual jugador de Vasco da Gama, dijo que en ese momento rechazó la idea para no querer mezclar el trabajo con la familia, algo que ahora se alegra de haber hecho.

"Hay mujeres que están muy capacitadas, pero yo quería preservar el trabajo. La familia es otra cosa, quería una armonía. Mirando hoy ciertas noticias y desenlaces, dentro de tantas malas elecciones que tomé, esa fue una buena", afirmó.

López aseguró que Wanda tiene una forma de expresarse que los dirigentes italianos no aguantaron y que al final generó que Icardi perdiera protagonismo en el equipo "neroazzurro". El futbolista no está jugando y perdió la capitanía.

"Ella tiene un tono muy verborrágico para lo que son los dirigentes italianos. Ellos tienen otro carácter que los argentinos. El lenguaje del fútbol es diferente, no lo aprendes de un día para el otro", puntualizó.

"Creo que los dirigentes se hincharon de todos estos tonos y todas estas cosas. El rendimiento de él no fue el mismo y cortaron por lo sano", añadió.

Finalmente confesó que no tiene una buena relación con la madre de sus hijos y el jugador de Inter, ya que para él son personas con las que no se puede hablar.

"Hoy por hoy decidí no tener contacto con él. Fue padre y la postura es la misma. Fue el cumple de mi hijo más chico y él me cortó el teléfono. ¿Qué diálogo podés tener con este tipo de gente?", finalizó.