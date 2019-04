Miguel Ponce sobre acusaciones a árbitro boliviano: No sé si estaba ebrio, pero sí fue agresivo

Uno de los hechos que causó revuelo en las últimas horas en el fútbol boliviano fue las acusaciones del club San José de Oruro al árbitro Raúl Orozco por dirigir borracho el duelo ante Nacional Potosí, y fue el propio técnico del elenco altiplánico, el chileno Miguel Ponce, quien negó saber si el juez estaba ebrio, pero que sí actuó con mucha agresividad.

En conversación con Al Aire Libre PM, el ex entrenador de Deportes Temuco, quien fue expulsado del partido junto a sus dirigidos Carlos Lampe y Yasmani Duk, declaró que: "Fuimos todos muy respetuosos con él, pero desde el primer cobro mostró una actitud exacerbada. No puedo decir si estaba ebrio, pero sí fue agresivo".

"Dentro del partido terminó siendo muy prepotente y eso no tuvo ninguna relación a como se estaba dando todo, porque el juego estaba de manera muy normal", agregó.

Sobre la expulsión del portero ex Huachipato y Boca Juniors, el estratega afirmó que: "Lo termina expulsando con una agresividad que no tiene sentido a como fueron los reclamos, pero digo que no puedo comprobar si estaba borracho porque nunca estuve cerca de él".

De comprobarse el estado de Orozco por parte de la federación boliviana, la sanción podría ser una suspensión de dos años fuera de la actividad.