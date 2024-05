El entrenador portugués José Mourinho está cerca de volver a dirigir tras su salida de AS Roma ya que según medios españoles, tiene un principio de acuerdo para asumir por los próximos dos años como nuevo director técnico del Fenerbahce de Turquía.

Según el diario AS, el candidato y actual presidente del elenco turco, Ali Koç, firmó un precontrato con José Mourinho por dos temporadas con una opcional más en caso de que se imponga en las elecciones del club, previstas para el próximo 9 de junio.

Mourinho cobraría 13 millones de euros por cada uno de los dos años en el Fenerbahce, además de las bonificaciones, dice el medio español. Días atrás, Ali Koç declaró que se reunirá con Mourinho en Londres, en el marco de la final de la Champions entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

Varios medios de prensa coinciden que el anuncio de la contratación de Mourinho por el Fenerbahce es inminente.

🚨🟡🔵 José Mourinho has just signed the contract as new Fenerbahçe head coach, here we go!



After verbal agreement in the morning, deal sealed until June 2026 — two year contract for the Special One. pic.twitter.com/DKIEVbG7P1