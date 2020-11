"Mucho tiempo sin verte": El guiño de Zlatan Ibrahimovic a la selección sueca

El destacado delantero Zlatan Ibrahimovic realizó un guiño a la selección sueca en redes sociales, a la cual no asiste desde la Eurocopa 2016, torneo tras el cual renunció al equipo.

Ibrahimovic escribió en su cuenta de Instagram: "Mucho tiempo sin verte", mensaje que acompañó con una fotografía suya con la camiseta del elenco nacional.

Pese a dejar el seleccionado sueco, no es la primera vez que Zlatan se postula para regresar. Ya lo había hecho en la previa de la Copa del Mundo 2018, cuando en la televisión estadounidense señaló que "Un Mundial sin mí, no sería Mundial", teniendo una respuesta negativa del DT Janne Andersson, quien de igual forma no lo convocó.

De igual forma, este es un momento distinto, ya que el ariete sorprende a sus 39 años al ser el goleador de la Serie A de Italia con siete tantos, mostrando un gran nivel en AC Milan.