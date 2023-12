"Nunca ha marcado diferencias": Benzema se llevó fuertes críticas tras nueva caída de Al Ittihad

El francés Karim Benzema se llevó fiuertes críticas de la prensa de Arabia Saudita tras la derrota por 3-1 de Al Ittihad contra Al Read, sumada a la eliminación en cuartos de final del Mundial de Clubes.

"La brecha entre Benzema y el público crece día a día. No ha jugado y nunca ha logrado marcar una sola diferencia. Y, sobre todo, no hace ningún esfuerzo, como si le estuviera diciendo al público: 'Sólo estoy divirtiéndome'", dijo el presentador Walid Al-Farraj en Goal Arabia.

"Cuando Cristiano Ronaldo llegó en enero, dio señales de que quería jugar, pero Benzema no ofreció nada. Es como el equipo. No le agrada. Se siente incómodo. No sé la razón", añadió.

El próximo desafío de Benzema y sus compañeros será el martes ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo.