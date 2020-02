Olimpia prepara un golpe al mercado: Sondea la opción de fichar a Emmanuel Adebayor

El club Olimpia prepara el gran golpe del mercado para este 2020, pues según reportaron desde Paraguay sondea al delantero togolés Emmanuel Adebayor, de 35 años.

El artillero con pasado en Metz, AS Mónaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham Hotspur y Crystal Palace, además de Basaksehir y Kayseirspor turco, tiene "grandes posibilidades" de jugar en el Rey de Copas.

Así lo postuló el reconocido profesional de las comunicaciónes paraguay Arturo Máximo Rubin, quien dio a conocer a través de sus redes sociales que "el delantero que vierne a Olimpia es africano. Jugó en tres equipos grandes de Europa".

Además, el periodista Roberto Rojas, del medio BeInSports USA, dijo que "Emmanuel Adebayor llegará a Paraguay para jugar por Olimpia en la Copa Libertadores".

"El togolés se reunirá con su ex compañero de Manchester City y actual capitán de Olimpia, Roque Santa Cruz", complementó el comunicador.

Otra voz que se sumó a entregar información al respecto fue el editor de la publicación The Athletic UK Adam Hurrey, quien dio la situación como un hecho: "Adebayor se va a Paraguay para jugar con Roque Santa Cruz".

Big 💣 in Paraguay: former Arsenal, Man City, Real Madrid & Spurs FW Emmanuel Adebayor will head off to Paraguay to play for Olimpia as they look to go all out in the Libertadores.



The Togolese will reunite with his former City teammate & captain of Olimpia, Roque Santa Cruz. pic.twitter.com/Z5OLThb2MR