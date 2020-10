Osama Vinladen Jiménez: Pensé en cambiarme el nombre, pero estoy tranquilo

El club peruano Unión Comercio hizo noticia por unas declaraciones del futbolista Osama Vinladen Jiménez, que se había hecho conocido hace varios años cuando integró una nómina sub 15 de la selección bicolor.

En la actualidad, y ya como futbolista profesional y mayor de edad, comentó en declaraciones que reprodujo el propio Facebook institucional del club, que "ya no me cambiaré de nombre. Lo he pensado mejor y no tiene nada de malo llevar este. Prefiero concentrarme en mi futuro como futbolista".

De igual forma reveló que tiene un hermano que "se llama Sadam Huseín y mi padre quería ponerle George Bush al tercer hijo, pero fue una niña".

A través de varios medios a nivel mundial se cometió una curiosa equivocación con el jugador, que el mismo club Unión Comercio se encargó de aclarar, puesto que fue publicado que el futbolista era un "flamante refuerzo".

"Siempre estuvo en nuestro club y aseguramos que no revivimos a nadie. Osama Vinladen siempre estuvo jugando al fútbol", indicaron.