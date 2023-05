Padre agredió al DT de su hijo y se evalúan castigos a los niños en liga de Uruguay

Un lamentable hecho ocurrió en un campeonato de baby fútbol en Uruguay, pues un enfurecido apoderado arremetió a una oficina para golpear al entrenador de su hijo por no utilizarlo en la cancha.

Según lo consignado por Ovación, sección del diario uruguayo El País, tras un duelo de La Rinconada contra Maeso el pasado sábado 29 de abril, el ofuscado hombre seguió al estratega y lo atacó con un golpe de puño. El profesor respondió con ira, siendo necesaria la intervención de varias personas para separar la pelea.

Todo se dio porque el descensiente del agresor, arquero de la categoría 2013, era titular hasta la llegada de un nuevo jugador que lo relegó a la banca en las dos primeras fechas, provocando el llanto del niño y la furia del padre.

Ante la situación, la Liga Palermo planteó la posibilidad de integrar castigo a los jugadores en situaciones como estas, ante la repetición de hechos similares pese a sanciones contra los clubes.

"Está trabajando la Comisión de Reglamento. Van a tener que empezar a pagar los niños por culpa de los adultos responsables, porque ya no tenemos otra forma. Hemos hecho todo: sanciones económicas pérdida de localía, pérdida de puntos. Siempre con la idea de trata de no tocar a los niños, porque no tienen la culpa", explicó al referido medio el presidente de la asociación local, Javier Santullo.

Sin embargo, el directivo esgrimió que "de alguna manera hay que frenar a esta gente. No tienen derecho de arruinar algo que es tan importante en la sociedad como el baby fútbol. Por gente así se opaca una actividad de rol social".

Además, Santullo esgrimió que "no es la primera vez que pasa, ni la 1.000 o la 3.000. Hace 18 años que trabajo en esto y pasó muchísimas veces". También aseguró que "hablé con el padre y se nubló".

Finalmente, el involucrado fue castigado y no podrá asistir a los juegos de local durante un año, junto a un veto para los encuentros de su hijo fuera de casa.