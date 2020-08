Paul Pogba anunció creación de equipo de "Call of Duty" Verdansk FC

El volante de Manchester United Paul Pogba anunció este miércoles la creación del equipo Verdansk FC, en una sociedad con el videojuego "Call of Duty".

El campeón del mundo avisó a través de sus redes que realizaría un anuncio durante la presente jornada, y varios hinchas del United quedaron ilusionados con que se trataría de una extensión de su contrato.

La noticia, finalmente, fue que creó una sociedad con el juego y comenzó con el equipo antes mencionado.

Time to start my next chapter with #VerdanskFC. This team is going to be 🔥!!!

#LetsGo #Mayhem #NewTeam #FutureChampions #Warzone #CODPartner #WhosIn #NextChapter pic.twitter.com/Jem3L87kOe