Paulo Dybala: Ronaldinho siempre fue mi ídolo y hace poco pude conseguir una camiseta suya

El delantero argentino de Juventus, Paulo Dybala, sorprendió revelando quién es su ídolo en el fútbol, ya que a diferencia de lo que se pudiera pensar no es ni Lionel Messi ni Diego Maradona.

El atacante conversó con Carlos Sainz Junior mientras se medían en un duelo de FIFA 20, en donde dijo que "Ronaldinho siempre fue mi ídolo y hace poco pude conseguir una camiseta de cuando jugaba en Milan, que era una edición limitada y que hay sólo dos que usó él. Yo tengo una y es quizá la más importante de las que tengo".

De acuerdo al portal Infobae, "La Joya" en otra entrevista habló de cómo comenzó a hacer yoga durante el aislamiento, afirmando que "estar aislado en casa durante mucho tiempo inevitablemente lleva a probar y descubrir nuevas cosas. Para dar un ejemplo, probé yoga y me apasioné. Es muy calmo y relajarse no hace mal. Entiendo que realmente me ayuda mucho".

Según informó Juventus el pasado miércoles, Dybala finalmente se recuperó de coronavirus tras haberse contagiado el pasado 21 de marzo junto a su novia Oriana Sabatini.