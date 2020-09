Peñarol publicó polémico tuiteo contra su dirigencia tras el despido de Diego Forlán

El club uruguayo Peñarol realizó publicó un polémico mensaje en Twitter contra su dirigencia, luego del despido de su entrenador Diego Forlán por malos resultados en la liga uruguaya, dejando paso a Mario Saralegui.

"Perdónanos Diego Forlán, nuestros dirigentes NO te merecen" fue escrito en la red social del elenco "manya", posteo que fue borrado más tarde y sobre el cual no se ha pronunciado la institución, por lo que no queda claro si fue un error o un hackeo.

Esta situación generó revuelo en los hinchas del equipo y también generó burlas, como la del también elenco "charrúa" Progreso que tras la situación se expresó en la misma plataforma con el mensaje: "Ojalá nunca me pase".

Ojalá nunca me pase 👀 — CAProgreso-Oficial (@ProgresoOficial) September 2, 2020

Forlán alcanzó a dirigir once partidos de la actual campaña de los "carboneros", donde solo consiguió cuatro triunfos, tres en la liga uruguaya y uno en la Copa Libertadores, torneo en el que comparte grupo con Colo Colo.