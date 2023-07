Polémica: Ministro de Deporte italiano dijo que "no le gusta la ostentación" de atletas homosexuales

El ministro de Deporte y Juventud italiano, Andrea Abodi, generó una polémica en relación al colectivo LGBTIQ+ al afirmar que no le gusta "la ostentación" respecto a la homosexualidad en el deporte.

Abodi, que fue elegido por la primera ministra ultraderechista Giorgia Meloni, hizo ese comentario al hablar del regreso al fútbol italiano de Jakub Jankto, futbolista checo que hace unos meses declaró públicamente que era homosexual.

"No hago diferencias ante características que conciernen la esfera de las elecciones personales. Aunque, si debo ser igualmente sincero, no me gustan, en general, las ostentaciones, pero las elecciones individuales deben respetarse por cómo se toman y por lo que son. Me detengo aquí", respondió el ministro en el programa de radio 24 Mattino.

"Probablemente, a la sociedad en general aún le queda camino por recorrer. Por lo que a mí respecta, es una persona primero y un atleta después", señaló también la autoridad.

Las palabras fueron rápidamente contestadas por la oposición, y en especial por la líder del Partido Demócrata (PD), Elly Schelin, activa en la defensa de los derechos LGTB y quien calificó la opinión de Abodi de "clásico argumento homófobo."

"Es uno de los argumentos homófobos clásicos. Haz lo que quieras mientras no se note. Son declaraciones muy serias. Sería bueno que los que están en las instituciones facilitaran la salida del armario, especialmente en el deporte. No hay ostentación en declarar lo que uno es", respondió Schlein en un evento posterior.

Sin embargo, la justificación del ministro no hizo más que avivar las críticas: "Hablé de respeto por las opciones y, añadiría con convicción por la naturaleza humana. El respeto es un valor inequívoco que debe garantizarse. Y después... ¿puedo estar en desacuerdo con algunas expresiones de Orgullo?".

Al mismo tiempo, los responsables de las asociaciones Arcigay y Gaynet pidieron en un comunicado una reunión con el ministro.

"Todavía hay mucha confusión sobre la importancia de salir del armario, en el deporte y en la sociedad", indicaron tras recordar que hay estudios que señalan que 6 de cada 10 atletas han escuchado lenguaje homófobo en el deporte y más del 40 % no se atreve a declarar su orientación.