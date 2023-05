¿Qué hay de cierto en los dichos de Goretzka sobre el "meteorismo" de Haaland?

Durante las últimas semanas surgió una supuesta declaración del futbolista alemán Leon Goretzka en relación a una condición del noruego Erling Haaland, a quien enfrentó en el cruce de Liga de Campeones entre Bayern Munich y Manchester City por cuartos de final.

De acuerdo a varias cuentas de Twitter, el germano apuntó que el ariete del cuadro inglés carece de respeto por el oponente, porque "se tiró pedos cada vez que nos aproximamos a él. Lo hizo más de una vez".

Estas palabras iban acompañadas de un registro de unos de los choques entre ambas escuadras en la que Haaland es marcado por Goretzka, quien se tapa su nariz mientras el delantero se toca el estómago y sonríe.

Tardó algunos días para que esta frase se hiciera eco en algunos medios a nivel mundial, tales como el Daily Star de Gran Bretaña, el que citó los dichos como algo publicado en "algunos medios deportivos que citaron a Goretzka".

Por esto, quedó en duda si las palabras del jugador del cuadro bávaro son ciertas o no, aunque de acuerdo al registro de aquel partido de Champions, es posible pensarlo.

