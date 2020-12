Rafa Benítez: Mbappé y Haaland tienen muchísimo potencial, pero necesitan consistencia

El director técnico español, Rafa Benítez, se refirió en una entrevista al presente del francés Kylian Mbappé y del noruego Erling Haaland, y aseguró que ambos jugadores tienen "muchísimo potencial", pero les "falta consistencia".

"Los dos son muy competitivos, y la motivación no les falta nunca. Siempre quieren ganar. Eso es muy importante. Cuando empiezas a ganar títulos, necesitas jugadores como ellos, con esa clase de mentalidad", explicó el DT en una entrevista con la web de la FIFA.

"La clave de su éxito es su regularidad. Kylian Mbappé o Erling Haaland son todavía jóvenes. Tienen muchísimo potencial, pero deben adquirir más constancia", apuntó.

Por otro lado, el entrenador con pasos por Inter de Milán, Chelsea, Real Madrid y Liverpool, entre otros, habló del trabajo que ha hecho el alemán Jurgen Klopp con los "Reds", mencionando que: "Al final, ha alcanzado metas muy altas. Ganar la Premier League y la Liga de Campeones con el Liverpool no es fácil. Yo sé lo que eso representa".

"Estoy contento de que lo haya conseguido. Ha cimentado su éxito en su pasión por el fútbol y su filosofía de juego", remarcó.

🗣️ Rafa Benitez on...



🔴 The secrets to Jurgen Klopp's @LFC success

🤩 Messi & Ronaldo, and what makes them special

🔝 #TheBest players he's coached and come up against



🎙️ Read about all this and more in our exclusive interview