Ramón Díaz aclaró que solo fichará a "gente joven" en Libertad ante rumores de Yaya Touré

El entrenador del equipo paraguayo Libertad, Ramón Díaz, dejó una clara frase en medio de los rumores que pusieron al experimentado marfileño Yaya Touré como refuerzo para el 2020.

"Me encanta la gente joven y el espíritu del club es que la mayoría sean jóvenes. Laúnica manera que tiene el club para crecer es con proyectos con muchos jóvenes. Si tengo que traer, sería en la mitad de la cancha, pero siempre que sea un jugador joven", sostuvo.

Además, el ex DT de River Plate aclaró que está contento con el plantel: "Sé que hay tiempo para reforzar, está abierto el mercado, pero hay que hacer un buen análisis. No me gustaría traer algo y que no lo tenga que utilizar", expresó.

El nombre de Yaya Touré sonó con fuerza en las últimas horas como posible refuerzo del cuadro "gumarelo", luego del "bombástico" fichaje de Emmanuel Adebayor en Olimpia.