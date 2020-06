Rashford lideró campaña para alimentar a millones de personas vulnerables en Reino Unido

El delantero inglés de Manchester United, Marcus Rashford, lideró una campaña para conseguir tres millones de raciones de comida para personas vulnerables en Reino Unido.

El atacante dio a conocer la información en su cuenta de Twitter, señalando que "teníamos como meta que para fines de junio Fare Share sería capaz de suministrar 3 millones de comidas a personas vulnerables en todo el Reino Unido. Hoy hemos cumplido el objetivo financiero de proporcionar estas comidas. Muchas gracias a todos por el apoyo".

"Y mientras celebro esto, hay mucho más por hacer. Confíen en mí cuando digo que seguiré luchando hasta que ningún niño en el Reino Unido tenga que preocuparse de dónde vendrá su próxima comida. Esto es Inglaterra en 2020 y las familias necesitan ayuda", agregó.

De acuerdo a lo publicado por la BBC, Rashford ha estado trabajando con la organización benéfica Fare Share durante la cuarentena y ha recaudado cerca de 25 millones de dólares.

Mira las publicaciones de Rashford en Twitter:

Guys, I have AMAZING news!! 😬😬😬 We had a goal that by end of June @fareshareuk would be able to supply 3million meals to vulnerable people across the UK. TODAY we have met the financial goal to provide these meals. Thank you all SO much for the support (1)

And whilst I’m celebrating this, there is SO much more to do. Trust me when I say, I will keep fighting until no child in the UK has to worry about where their next meal is coming from. This is England in 2020 and families need help (2)