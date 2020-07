Rashford recibió un Doctorado Honorario de la U. de Manchester por su campaña contra la pobreza

El delantero inglés del United, Marcus Rashford, se transformó en la persona más joven en recibir un Doctorado Honorario de la Universidad de Manchester por su campaña contra la pobreza infantil.

El atacante de 22 años organizó una iniciativa para que se entregaran cupones de comida a escolares de escasos recursos durante las vacaciones de verano en Gran Bretaña, en el marco de la crisis por la pandemia de coronavirus.

De acuerdo al portal BBC Sport, Rashford aseguró tras recibir este homenaje que "es un día de orgullo para mí y para mi familia".

"Todavía tenemos un largo camino en la lucha para combatir la pobreza infantil en este país, pero recibir el reconocimiento de tu ciudad significa que vamos en el rumbo correcto y eso significa mucho", agregó.

We are delighted to make @England and @ManUtd footballer, @MarcusRashford, our youngest ever recipient of an honorary degree. pic.twitter.com/6QRtopJwqU