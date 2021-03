Reconocido ex árbitro argentino reconoció que un dirigente de su país quiso "comprarlo"

El reconocido ex árbitro argentino Héctor Baldassi reconoció que recibió ofertas de sobornos por parte de dirigentes del fútbol de su país, aunque también dejó en claro que nunca aceptó dichas ofertas.

"Alguna vez, estando en Primera División, me han ofrecido plata. En el mundo del fútbol nos conocemos todos, y estoy seguro que ese dirigente que quiso comprarme y no pudo, después se jacta de haberte comprado", señaló en Radio Mitre.

Además, contó que hace poco tiempo sufrió un infarto: "Fue el 22 de enero de 2020. No me dio tiempo a asustarme. Estaba en el gimnasio cuando sentí un dolor en el pecho: pensé que era un dolor muscular, y seguí entrenando. Pero después de bañarme me seguía doliendo. Entonces llamé a la chica de Conmebol para pedir un médico: ahí me dijeron que era un infarto".

"Nunca tuve miedo de morirme, no le tengo miedo a la muerte", cerró el otrora réferi, que alguna vez causó polémica en un empate 0-0 entre Chile y Uruguay rumbo a Sudáfrica 2010, por cobros controvertidos para ambos lados.