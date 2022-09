Remko Pasveer debutó con 38 años en la selección de Países Bajos

El triunfo que Países Bajos logró sobre Polonia este jueves en la Nations League tuvo un especial elemento añadido, ya que el experimentado Remko Pasveer debutó por la selección naranja a sus 38 años de edad.

El arquero y jugador del Ajax, y con pasado en Heracles Almelo, Twente y Vitesse, se ganó la confianza del técnico Louis van Gaal, y tuvo su primer partido oficial con la escuadra de los tulipanes en la cómoda victoria sobre el equipo de Robert Lewandowski.

De esta manera, Pasveer se perfila como una de las novedades en el cuadro "Oranje", y suma créditos para estar presente en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

In safe hands. 😉

Happy for you, Remko! 🧡#NationsLeague #POLNED pic.twitter.com/4nFkSzSaP8