Revelaron detalles de la fuerte declaración de mujer que denunció por violación a Dani Alves

Siguen conociéndose más antecedentes de la supuesta violación que realizó Dani Alves en Barcelona y que lo tiene encarcelado desde enero de este 2023 en la ciudad española.

En esta ocasión, el programa En Boca de Todos del canal Cuatro de España dio a conocer parte de la declaración de la mujer que denunció al futbolista brasileño.

Según se afirmó en el espacio, la joven de 23 años relató: "Se me acercó y me dijo: '¿Es que no sabes quién soy?'. Y yo: 'No'. Me dijo: 'Me llamo Dani, juego a la petanca en Hospitalet'. Recuerdo que me cogió la mano y me la puso como en su parte baja. Me volvió a decir que nos fuéramos. Yo dije que no. Empecé a tener muchísimo miedo y pensé: '¿Y si me pone algo en la bebida? ¿Y si le hace algo a mi amiga?' Pensé de todo en muy poco rato".

"El me hizo como un gesto y fue cuando le dije a mi prima: 'No sé si voy'. Y me dijo, 'bueno, pues no pasa nada, y me hizo el gesto de vete y ya está. Yo en ningún momento sabía dónde estaba yendo. Yo recuerdo dirigirme donde estaba él", añadió.

Avanzando en la narración, la mujer expresó: "En ese momento dije: 'Seguro que es o una puerta hacia la calle o es una sala VIP o es otra zona de la discoteca'. El abrió la puerta, recuerdo, y yo entré, y cuando entré vi dónde me estaba metiendo. Vi que era un lavabo diminuto, era muy muy enano. Solo tenía un retrete y para lavarte las manos".

"Recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Recuerdo decirle 'no puedo, no puedo, me tengo que ir, no quiero', y él me empezó a decir muchísimas cosas. Cuando posteriormente me puso en el suelo yo recuerdo quedarme en shock, no sabía qué hacer allí", siguió.

"Sé que no solo me cogió del pelo y me hizo como ponerme de rodillas delante de él. En ese momento vi un tatuaje. Como de arco. Dije: 'Este tío me va a hacer mucho daño'. Entré en ese momento. Tuve mucho miedo. La cara, el tatuaje... y hasta día de hoy son escenas que me vienen mucho", cerró.

Alves está preso como resguardo para que no se fugue de Barcelona, mientras la investigación mantiene su curso. El mundialista brasileño insiste que tuvo relaciones sexuales de forma consensuada con la presunta víctima.