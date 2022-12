Ricardo Gareca: Me interesa Chile para trabajar en algún momento

El ex técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, tuvo palabras para el fútbol chileno y aseguró que en el futuro le gustaría tener la oportunidad del balompié nacional.

Junto con ello, expresó que nunca tuvo acercamientos con la selección chilena, aunque sí dijo haber tenido contacto con un club, sin detallar cuál.

"A nivel de selección nunca tuve un proyecto de Chile. Mientras estuve en Perú, traté de enfocarme siempre en ellos", dijo Gareca en diálogo con el programa "De Fútbol se Habla Así", de DirecTV.

"Alguna vez tuve un acercamiento con un club importante de Chile. Me interesa Chile para trabajar en algún momento", añadió el entrenador argentino.

"Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo (Julio César) Falcioni (ex DT de la UC) me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa", complementó.