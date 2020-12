Robert Lewandowski fue elegido mejor jugador del 2020 en los Globe Soccer Awards

El delantero polaco Robert Lewandowski fue elegido como el mejor jugador del año 2020 en los Globe Soccer Awards que se entregaron este domingo en Dubai.

Lewandowski venció por amplia mayoría al portugués Cristiano Ronaldo y al argentino Lionel Messi, figuras de Juventus y Barcelona, respectivamente.

Con 32 años, el polaco fue figura clave en la espectacular temporada de Bayern Munich, conquistando Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa de Alemania, Champions League y Supercopa de Europa.

En el plano individual, Lewandowski anotó 47 goles en 44 partidos este 2020 y también fue premiado con el galardón The Best de la FIFA. El Balón de Oro no lo pudo conseguir, por que la revista France Football decidió no entregar este premio durante este año, debido a la pandemia del Covid-19.

Consignar que Lewandowski, al ganar este año, cortó la racha de Cristiano Ronaldo, quien fue elegido el mejor entre 2016 y 2019.