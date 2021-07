Robert Lewandowski tendrá documental sobre su historia en Amazon Prime

El servicio de streaming Amazon Prime realizará un documental exclusivo acerca de la historia de vida del goleador polaco Robert Lewandowski.

La novedad la dio a conocer el propio futbolista de Bayern Munich, quien en sus redes sociales publicó algunas imágenes junto a la frase "déjame contarte mi historia. El 2022, en Prime Video".

"Queremos contar una historia de arribas y abajos, fuerzas y debilidades, sin filtros, para presentar los eventos como sucedieron", señaló al sitio de la Bundesliga.

Este documental mostrará facetas de la carrera de "RL9" que son importantes para los hinchas del fútbol, explicó.

