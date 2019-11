Robert Lewandowski: Tengo que confesarlo, soy adicto a marcar goles

El delantero polaco de Bayern Múnich Robert Lewandowski, quien marcó cuatro goles este martes en la goleada por 6-0 de su escuadra ante Estrella Roja, en la Champions League, declaró que posee una "adicción" a anotar.

Así lo indicó en su cuenta de Twitter, con el mensaje: "Tengo que confesarlo, soy adicto a marcar goles", la cual tuvo numerosas reacciones por parte de sus seguidores.

I have to confess....I am addicted to scoring goals 😁⚽⚽⚽⚽ @FCBayern