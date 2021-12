Roque Santa Cruz se despidió de Olimpia tras el título de la Supercopa de Paraguay

El experimentado delantero Roque Santa Cruz se despidió de Olimpia tras el título de su equipo Olimpia en la Supercopa de Paraguay, luego de vencer por penales (3-1) a Sol de América, tras el empate 2-2.

"Tengo ganas de seguir jugando, pero hoy fue mi último partido con el club. Ya lo tengo decidido. Hoy se termina de la mejor manera. Me he dado al 100 por ciento en cada partido. Le debo mucho a mis compañeros con quienes he pasado momentos lindos. Estoy orgulloso de haber jugado con estos compañeros", dijo el ariete después del compromiso.

Santa Cruz, de 40 años, tuvo dos pasos en el club de sus amores, en los que jugó 213 partidos, anotó 94 goles y dio 22 asistencias.